İlham Gencer'e Türk Filmleri Haftası'nda plaket Güncel Haberler İlham Gencer'e Türk Filmleri Haftası'nda plaket Uzun süre rahatsızlığı nedeniyle Bodrum'da hastanede yatan İlham Gencer, Bodrum Türk Filmleri Haftası'na katıldı. İlham Gencer'e Türk Filmleri Haftası'nda plaket MUĞLA - Uzun süre rahatsızlığı nedeniyle Bodrum'da hastanede yatan İlham Gencer, Bodrum Türk Filmleri Haftası'na katıldı. Müzisyen oğlu Bora Gencer tarafından getirilen ünlü sanatçı İlham Gencer ödül alırken gözyaşlarını tutamadı. Bodrum'da düzenlenen 10'uncu Türk Filmleri haftası nedeniyle Trafo Kafe'de ödül gecesi düzenlendi. Gecede Bodrum Belediyesi başta olmak üzere, oyunculara, yönetmenlere, yapımcılara ve katkıda bulunanlara plaket verildi. Uzun süre Bodrum'da hastanede tedavi altında olan İlham Gencer'e de plaket verildi. Plaketini almaya gelen İlham Gencer'in güçlükle yürüdüğü oğlu Bora Gencer'in eşlik ettiği görüldü. Sahneye çıkan İlham Gencer ayakta alkışlandı. Sahneye getirilen sandalyeye oturan Gencer'e plaketini Türk Filmleri haftasını düzenleyen Cenk Sezgin verdi. Güçlükle konuşan Gencer, herkese teşekkürlerini iletti. Konuşmada ve yürümede güçlük çeken Gencer, yavaş yavaş iyileştiğini söyledi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan İlham Gencer Bora Gencer Bodrum Güncel Haberler

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