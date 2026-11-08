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Ilgaz'daki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

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Ilgaz'daki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
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Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu ve bölgede kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kayak merkezi ile çevresindeki ormanlar, kar örtüsü altında dronla görüntülendi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı dağı Ilgaz'daki Yurduntepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kayak merkezi ve çevresindeki ormanlar dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA
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