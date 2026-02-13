Ilgaz Dağı'nda Çığda Arama Kurtarma Tatbikatı Düzenlendi
Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinde, olası çığ afetlerine müdahale kapasitesini artırmak amacıyla 57 personelin katılımıyla bir tatbikat gerçekleştirildi. AFAD koordinasyonu altında, farklı kurumlardan ekiplerin yer aldığı tatbikatta, çığ düşmesi senaryosuna göre kar altında kalan 12 kişi arama kurtarma köpekleri ile bulunarak kurtarıldı.
Ilgaz Dağı'nda bulunan kayak merkezinde Çığda Arama Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi.
Olası afet durumlarında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen tatbikata 57 personel katıldı.
Kastamonu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonundaki tatbikatta Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Köpekli Arama Ekibi, Jandarma Asayiş Komando Timi, İl Özel İdaresi, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, UMKE, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Meteoroloji İl Müdürlüğü, Kuzey Arama Kurtarma Derneği ve Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri yer aldı.
Tatbikatta ekipler, senaryo gereği çığ düşmesi sonucu kar altında kalan 12 kişinin yerini sondalama ve arama kurtarma köpeklerinin yardımıyla belirledi.
Ekipler, kısa sürede kar altından çıkardıkları 12 kişiyi kar motorlarıyla taşıyarak 112 Acil Sağlık personeline teslim etti. Çığ altında kalanların tamamının tahliyesinin ardından ekipler bölgeden ayrıldı.