Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, kış şartları nedeniyle zorlanan yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla Ilgaz Dağı'nda yemleme çalışması gerçekleştirdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Ilgaz Dağı'nda yaban hayvanlarının beslenmesine yönelik yemleme çalışması yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; kış şartlarının ağırlaştığı dönemlerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmak için Vakıflar Genel Müdürlüğü Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Ilgaz Dağı'nda yemleme çalışması yapıldı. Doğal yaşamın korunmasına katkı sunmak ve ekosistemin dengesini gözetmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, Ilgaz Dağı'nın farklı noktalarına 350 kilogram saman ve 200 kilogram arpa bırakıldı. Faaliyet süresince Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince saha desteği sağlanırken; ulaşım ve uygulama süreçlerinde Kampoff Kulübü aktif rol üstlendi. Gönüllüler de sahadaki özverileriyle çalışmaya katkı sundu.

