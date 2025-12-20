Haberler

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kızakla kaymak isteyenler sezonu açtı

Güncelleme:
Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kızak sezonu başladı. 10 santimetreyi aşan kar kalınlığı ile ziyaretçiler kış aktivitelerinin keyfini çıkarıyor.

Kızakla kaymak isteyenler, Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda sezonu açtı.

İstanbul, Ankara ve Samsun başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden ziyaretçileri ağırlayan Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Kayak merkezinde kızak pisti ile acemi pisti, ziyaretçilere hizmet vermeye başladı.

Bölgeye gelenlerden Yiğit Efe Hastaoğlu, AA muhabirine, Ilgaz'ın çok güzel manzarası olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımla Ilgaz'a geldim. Kar yağdığını duyunca eğlenmeye geldik. Kızağa biniyoruz, çok eğlenceli. Burada teleferiğe bindik, ATV ile gezdik, değişik aktiviteler yaptık. Güzel ve eğlenceli oldu." dedi.

Ensar Karakaya ise Ilgaz'ı çok sevdiğini dile getirerek, "Kar yağdığını ve acemi pistinin açıldığını duyunca hemen geldik, çok eğlenceli." ifadesini kullandı.

