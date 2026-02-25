Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler ve vatandaşlar için dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
Kastamonu- Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinin bulunduğu bölgede kar yağışı yoğunlaştı.
Yer yer tipi şeklinde devam eden kar yağışı ve etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ve vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
Kaynak: AA / Semih Yüksel