Haberler

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler ve vatandaşlar için dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Kastamonu- Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinin bulunduğu bölgede kar yağışı yoğunlaştı.

Yer yer tipi şeklinde devam eden kar yağışı ve etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ve vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata

Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım

İlk kez açık açık anlattı! Gizli ilişkilerini itiraf etti
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti

Bu ülkedeki erkekler yandı! 67 yaşına kadar askere gidebilirler