Ilgaz Dağı'nda kar yağışının ardından beyaza bürünen ormanlar dronla görüntülendi

Güncelleme:
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda yoğun kar yağışının ardından ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. 80 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, dron ile kaydedildi.

Ilgaz Dağı'nda kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ormanlar, dronla kaydedildi.

Kastamonu- Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz'da kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının ardından gökyüzünün maviliği ile bütünleşen kar manzarası güzel görüntü oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar kalınlığının 80 santimetre ölçüldüğü bölgedeki manzara, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu


