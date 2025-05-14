Ilgaz Dağı'na Mayıs Ayında Kar Yağdı
Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki Kırkpınar Yaylası'nda hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Mayıs ayında kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı ve vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan Ilgaz Dağı'nın eteklerine kar yağdı.
Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek dağı olan Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Kırkpınar Yaylası'nda öğleden sonra hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı.
Kar yağışının aralılarla devam ettiği yaylada kar kalındığı 5 santimetreye ulaştı.
Vatandaşlar, mayıs ayında yaylaya kar yağmasını cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel