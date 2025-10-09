Ilgaz Dağı'na Kışın İlk Karı Düştü
Kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda mevsimin ilk karı yağıp, zirvedeki kar bir süre sonra eridi.
Kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü.
Ilgaz Dağı'nda birkaç gündür etkili olan soğuk havanın ardından alçak kesimlerdeki yağış, dağın zirvesinde yerini kara bıraktı.
Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın yaklaşık 2500 metre rakımlı zirvesinde yağan kar, bir süre sonra eridi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel