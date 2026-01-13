Doğu kar altında; 1561 yerleşim biriminin yolu kapandı
Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ılgar Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. Okullar öğleden sonra tatil edilirken, yolda bekleyen ağır tonajlı araçlar dikkat çekti.
ILGAR DAĞI GEÇİDİ ULAŞIMA KAPANDI
Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi. Kar ve tipi nedeniyle 2 bin 550 rakımlı ılgar Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. Gürcistan'dan Mersin'e giden TIR şoförü İzzet Dursun, çok sayıda ağır tonajlı aracın yolda beklediğini söyledi. Posof Türkgözü kara yolunda da çok sayıda araç yolda kaldı.
Haber-Kamera: Alper TURGUT/POSOF(ARDAHAN),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel