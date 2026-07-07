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Erdoğan-Stubb görüşmesi: İlişkiler ve bölgesel konular ele alındı

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Görüşmede liderler, Türkiye-Finlandiya ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi - Türkiye'nin hem İran hem Ukrayna'daki savaşların diyalogla çözümü için gayret gösterdiğini ifade eden Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye kesintisiz erişimi için Türkiye'nin gayret gösterdiğini belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Türkiye-Finlandiya ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre kabulde, liderler Türkiye-Finlandiya ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Finlandiya arasında ticari ilişkilerin ivme kazanmasının memnuniyet verici olduğunu, işbirliğini ilerletmek için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

NATO'nun Ankara Zirvesi'nde ittifak dayanışmasını kuvvetli şekilde ortaya koymanın önemini vurgulayan Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Güvenlik Stratejisi'ne Türkiye'nin potansiyel katkısının görmezden gelinmemesinin önemli olduğunu, Avrupa'da istikrar ve güvenliğin temini için AB'nin ortaya koyduğu çalışmaların NATO'yu tamamlayıcı bir nitelik taşıması gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'nin hem İran hem Ukrayna'daki savaşların diyalogla çözümü için gayret gösterdiğine dikkati çekerek, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye kesintisiz erişimi için Türkiye'nin gayret gösterdiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
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