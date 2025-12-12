İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kapsamlı barış çabaları değerlendirildi ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vereceği tekraren ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kapsamlı barış çabaları değerlendirilirken Türkiye'nin barış çabalarına destek vereceği tekraren ifade edildi. Ayrıca AB'nin Rus fonlarını dondurması dahil olmak üzere bütün konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için ortaya konan gayretlerin kıymetli olduğunu, her iki taraf için de pratik faydaları bulunan alanlarda ilerleme sağlanabileceğine inandıklarını, öncelikle enerji tesisleri ve limanlara yönelik kısıtlı bir ateşkesin hayata geçirilmesinin faydalı olabileceğini belirtti.

Erdoğan, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere süreçlerini yakından takip ettiklerini, bu çerçevede Türkiye olarak tüm formatlarda görüşmelere ev sahipliği yapabileceklerini belirtti.

Görüşmede ayrıca Filistin ve Suriye'deki son durum ile Güney Kafkasya'daki barış süreci konuları da ele alındı.