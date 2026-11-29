Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, kamuda yapay zeka uygulamaları, yapay zeka çağında iletişimin dönüşümü, dezenformasyonla mücadele, veri güvenliği ve dijital mahremiyet gibi konu başlıklarının ele alınacağı "Yapay Zeka ve İletişim Forumu" düzenlenecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yapay zeka teknolojilerinin iletişim ve bilgi güvenliği üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, güvenilir bilgi kaynaklarının güçlendirilmesine katkı sunulması ve dijital dönüşüm sürecinin beraberinde getirdiği fırsatlar ile risklere yönelik bütüncül bir yaklaşımın geliştirilmesi konuları, 1 Aralık'ta Ankara'da bir otelde gerçekleştirilecek "Yapay Zeka ve İletişim Forumu"nda ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açılış konuşmaları ile başlayacak Forum, kamu kurumlarının yöneticilerini, iletişim profesyonellerini, siber güvenlik uzmanlarını, teknoloji şirketlerinin temsilcilerini, akademisyenleri, araştırmacıları ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getirecek.

Disiplinler arası bir diyalog ortamı oluşturmayı hedefleyen program kapsamında üç panel oturumu ve eş zamanlı yuvarlak masa toplantıları icra edilecek. Forum boyunca kamuda yapay zeka uygulamaları, yapay zeka çağında iletişimin dönüşümü, yapay zekanın jeopolitiğinde bilgi ve güvenlik, teknolojik dönüşüm, dezenformasyonla mücadele, veri güvenliği, dijital mahremiyet ve yapay zeka yönetişimi başlıkları kapsamlı biçimde ele alınacak.

Forum kapsamında düzenlenecek "Küresel Yapay Zeka Yönetişimi ve Teknolojik Kutuplaşma" başlıklı ilk panelde, küresel ölçekte hız kazanan teknolojik rekabet ve kutuplaşma ortamında yapay zeka yönetişimine ilişkin uluslararası normlar, etik standartlar, çok taraflı işbirliği mekanizmaları ve yapay zeka kapasitesinin geliştirilmesi konuları değerlendirilecek.

"Yapay Zeka Çağında İletişimin Dönüşümü" başlıklı ikinci panelde ise yapay zeka teknolojilerinin bilgi üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerinde yol açtığı yapısal dönüşüm, kamusal iletişimde yenilikçi uygulamalar, algoritmik şeffaflık, veri güvenliği ve dijital mahremiyet eksenindeki sorumluluklar yeni iletişim paradigmaları bağlamında ele alınacak.

"Gerçeklik Krizi: Yapay Zeka Çağında Dezenformasyon" başlıklı son panelde ise üretken yapay zeka araçlarıyla artan bilgi manipülasyonu, sentetik içeriklerin yol açtığı güvenlik riskleri, doğru ve güvenilir bilginin korunması ile dezenformasyonla mücadelede teknolojik ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi üzerinde durulacak.

Kaynak: AA