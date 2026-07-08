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Erdoğan-Merz görüşmesinde savunma ve ticaret iş birliği vurgusu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüşerek savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere iş birliğinin geliştirilmesinin iki ülke yararına olduğunu belirtti. Görüşmede NATO, AB savunma girişimleri ve İran-ABD mutabakatı da ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesinde, Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğini savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilerletmenin iki ülkenin de yararına olduğunu belirttiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Başkanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i NATO Ankara Zirvesi marjında kabul etti. Kabulde, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğini savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilerletmenin iki ülkenin de yararına olduğunu ifade etti."

Cumhurbaşkanımız, NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi konusunda 'Transatlantik Bağın' muhafazasının önemli olduğunu belirtirken, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine NATO'yu tamamlayıcı özellik taşıması kaydıyla destek verebileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki mutabakatı akamete uğratacak eylem ve tahriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini, Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz'i kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti."

Kaynak: ANKA
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