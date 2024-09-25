Erdoğan ve Meloni Ortadoğu ve Ukrayna Konularını Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabulünde, Ortadoğu ve Ukrayna ile ikili ilişkiler ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meloni ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmenin merkezinde, Orta Doğu'da giderek zorlaşan durumun yanı sıra, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile adil ve kalıcı bir barış arayışının desteklenmesi konusundaki ortak taahhüt yer aldı. " ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, ikili ilişkiler bağlamında, münasebetlerin daha da güçlendirilmesi amacıyla iki hükümet arasında bir zirve ve bir İş Forumu'nun en kısa sürede yapılması yönündeki ortak isteğin yinelendiği bildirildi.