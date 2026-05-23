İletişim Başkanı Duran: TRT World'ün New York Festivals'te 17 ödüle layık görülmesi son derece kıymetlidir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve güçlü iletişim anlayışıyla Türkiye, bugün yalnızca diplomasi ve savunma alanında değil; medya ve uluslararası iletişim sahasında da etkisini daha güçlü hissettiren bir konuma ulaşmıştır. Hakikatin çoğu zaman manipülasyonlarla gölgelenmeye çalışıldığı, dezenformasyonun küresel ölçekte ciddi bir sorun haline geldiği bir dönemde TRT; ilkeli yayıncılığı, nitelikli içerikleri ve güven veren habercilik anlayışıyla uluslararası alanda önemli başarılara imza atmayı sürdürüyor. TRT World'ün New York Festivals ve Telly Awards'ta toplam 17 ödüle layık görülmesi, ülkemizin medya alanındaki yükselen gücünü ve küresel iletişim kapasitesini göstermesi bakımından son derece kıymetlidir. Bu başarı aynı zamanda Türkiye'nin hakikati merkeze alan yayıncılık anlayışının uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu da açıkça ortaya koymaktadır. Ülkemizin sesini, tezlerini ve vicdani duruşunu dünyaya güçlü şekilde taşıyan TRT ailesini gönülden tebrik ediyor; emeği geçen herkese teşekkür ediyor; başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı