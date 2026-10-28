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İletişim Başkanı Duran, Tokayev'in Türkiye ziyaretini değerlendirdi

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İletişim Başkanı Duran, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Türkiye ziyaretine ilişkin NSosyal'den paylaşım yaptı. Duran, resmi karşılama töreni ve heyetlerarası görüşmeye katıldıklarını belirterek ziyaretin stratejik ortaklığı güçlendirmesini diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, dost ve ortak ülkelerle ilişkilerimizi daha ileriye taşımaya ve ortak geleceğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Tokayev için düzenlenen resmi karşılama törenine ve ardından gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmeye katıldıklarını hatırlatan Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Kazakistan arasındaki köklü tarihi bağlar ve ortak kültürümüz, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin en güçlü temelini oluşturuyor. Siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda gelişen işbirliğimiz, Türk dünyasının birlik ve dayanışmasına da önemli katkılar sunuyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, dost ve ortak ülkelerle ilişkilerimizi daha ileriye taşımaya ve ortak geleceğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'in ziyaretinin, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı daha da güçlendirmesini ve Türk dünyasının ortak hedeflerine yeni katkılar sunmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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