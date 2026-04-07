İletişim Başkanı Duran: Bu hain saldırı, 'Terörsüz Türkiye' kararlılığımızı asla zayıflatamayacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'daki saldırı sonrası yaptığı açıklamada, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi ve güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesini övdü.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'daki çatışmaya ilişkin, "Bu hain saldırı, 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedefimize olan inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır. Devletimiz, her türlü tehdide ve provokasyona karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda 3 saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizin hızlı ve kararlı müdahalesi, olası daha büyük bir tehdidin önüne geçmiştir. Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Silahlı çatışmada hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimize acil şifalar diliyor; milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımızı muhabbetle selamlıyorum. Bu hain saldırı, 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedefimize olan inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır. Devletimiz, her türlü tehdide ve provokasyona karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
