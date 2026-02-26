İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa ile görüştü.

Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Medya Perspektifinden Çatışma Bölgelerinde Türkiye'nin Barış Rolü Paneli" sonrası gerçekleşen görüşmeye ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Panele katılan Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa'yı misafir etmekten memnuniyet duyduklarını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk, bölgesel barış, istikrar ve güvenliğin tesisi noktasında iletişim ve diplomasi kanallarının önemini ele aldık. Medyanın çatışma süreçlerindeki sorumluluğu ve hakikatin korunması hususunda ortak bir anlayışın gerekliliğini vurguladık."

Stratejik iletişim, kamu diplomasisi ve dezenformasyonla mücadele alanlarında işbirliğimizi güçlendirme konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, bölgemizde kalıcı barışın, adaletin ve istikrarın tesisine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bizler de hakikatin savunulması ve doğru bilginin etkin biçimde kamuoyuna ulaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi de hazır bulundu.