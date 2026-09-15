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İletişim Başkanı Duran, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Junaid ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile görüştü.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Dr. Yousaf Junaid ile Başkanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde iletişim, medya ve kamu diplomasisi alanlarında işbirliğimizi geliştirecek adımlar üzerinde durduk. Dezenformasyonla mücadele, doğru bilginin etkin şekilde paylaşılması ve stratejik iletişim alanında koordinasyonun artırılması konularındaki çalışmalarımızı ele aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kardeş ülke Pakistan ile her alanda olduğu gibi iletişim alanında da işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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