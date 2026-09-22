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İletişim Başkanı Duran, Manisa Turgutlu'daki saldırıda yaralanan öğrencilere şifa diledi

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İletişim Başkanı Duran, Manisa Turgutlu'daki saldırıda yaralanan öğrencilere şifa diledi
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Manisa Turgutlu'da öğrencilerin yaralandığı silahlı saldırının hepimizi derinden üzdüğünü açıkladı. Duran, medya ve sosyal medyada özenli dil kullanılmasını, öğrencilerin mahremiyeti ve psikolojik güvenliğinin korunmasını istedi.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Manisa'daki olaya ilişkin, "Böylesi hassas olaylarda, özellikle medya ve sosyal medya mecralarında kullanılan dilde gerekli özenin gösterilmesi; öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mahremiyetinin ve psikolojik güvenliğinin korunması büyük önem taşımaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda öğrencilerimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Olayın ardından güvenlik ve sağlık ekiplerimiz hızla bölgeye intikal etmiş, gerekli müdahalelerde bulunmuştur. Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla ilgili kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Böylesi hassas olaylarda, özellikle medya ve sosyal medya mecralarında kullanılan dilde gerekli özenin gösterilmesi; öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mahremiyetinin ve psikolojik güvenliğinin korunması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun, resmi makamların açıklamaları dışındaki teyitsiz bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur. Saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor, ailelerimize ve olaydan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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