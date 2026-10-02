İletişim Başkanı Duran, Kuçuradi'nin vefatı için taziye mesajı paylaştı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için taziye mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yetiştirdiği kıymetli felsefeci Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Duran, "Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin düşünce hayatında müstesna bir yere sahip olan Sayın Kuçuradi, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı bir miras bıraktı. Ailesine, yakınlarına, öğrencilerine, sevenlerine ve tüm felsefe camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA