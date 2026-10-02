Haberler

İletişim Başkanı Duran, Kuçuradi'nin vefatı için taziye mesajı paylaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için taziye mesajı yayımladı. Duran, Kuçuradi'nin felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla düşünce hayatında müstesna yere sahip olduğunu ve ardında kalıcı miras bıraktığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için taziye mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yetiştirdiği kıymetli felsefeci Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Duran, "Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin düşünce hayatında müstesna bir yere sahip olan Sayın Kuçuradi, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı bir miras bıraktı. Ailesine, yakınlarına, öğrencilerine, sevenlerine ve tüm felsefe camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme

Kredi kartlarına yeni düzenleme! Limit artırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Semih Varol'un da aralarında bulunduğu 10 fenomen adli kontrolle serbest bırakıldı

Kavga yayınlarıyla ayda 500 bin kazanıyorlardı! Karar çıktı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun

Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Tekirdağ'da OSB'deki cadde kırmızıya büründü! Yola dökülen boya yağış ve trafikle yayıldı

Yol kıpkırmızı kesildi! Sürücüler gördükleri manzaraya şaşırdı
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Cemil Tugay’dan yeni hamle! ADD üyeliğini de sonlandırdı

CHP’den ayrılan Cemil Tugay’dan yeni hamle! Oradan da istifa etti
122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti

122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
Edirne'de tefecilik operasyonu! 90 bin lira borç verip 400 bin liralık eve el koydukları belirlendi

Borç 90 bin, el konulan ev 400 bin! Çiftçinin aletleri de gitti