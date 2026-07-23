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Hatay'ın Anavatan'a Katılışının 87. Yılı Kutlaması

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"Hatay'ın ana vatana katılışı, milletimizin ortak iradesinin, diplomatik kararlılığının ve milli birlik ruhunun tarihimizdeki en önemli zaferlerinden biridir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yılını kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hatay'ın ana vatana katılışı, milletimizin ortak iradesinin, diplomatik kararlılığının ve milli birlik ruhunun tarihimizdeki en önemli zaferlerinden biridir. Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu tarihi süreçte emeği geçen devlet adamlarını, kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyor, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin sembolü olan Hatay'ımızı sevgiyle selamlıyorum."

Kaynak: AA / Mümin Altaş
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