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İletişim Başkanı Duran'dan Yeni Parti Grubu'na tepki:

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- "Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla Genel Kurula hitap etmek üzere kürsüye çıktığında Yeni Parti Grubunun salonu terk etmesi, Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde, milli iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurula hitabı için kürsüye çıktığı sırada Yeni Parti Grubu milletvekillerinin Genel Kurul salonunu terk etmesine tepki gösterdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'nin milli iradenin tecelligahı, farklı siyasi görüşlerin aynı çatı altında konuştuğu, tartıştığı ve millet adına söz söylediği bir yer olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla Genel Kurula hitap etmek üzere kürsüye çıktığında Yeni Parti Grubunun salonu terk etmesi, Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde, milli iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır. Bu tavır, Gazi Meclisimizin mehabetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur.

Demokratik siyaset, yalnızca kendi sözünü söylemeyi değil, farklı görüşlere tahammül etmeyi ve milletin seçtiği Cumhurbaşkanını milletin Meclisinde dinleme olgunluğunu da gerektirir. Siyasi ihtilafları devletin köklü geleneklerinin ve Meclisin ortak hukukunun önüne koymak, demokratik temsil anlayışıyla bağdaşmaz."

Kaynak: AA
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