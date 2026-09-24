Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'ya tepki:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze'de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hale getiremez" "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların haklarını, daha adil bir dünyayı ve barışı savunmaya, haksızlık ve zulüm karşısında durmaya devam edecektir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze'de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hale getiremez." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Duran, şunları kaydetti:

"Hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmış soykırımcı Netanyahu'nun BM kürsüsünü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması, Birleşmiş Milletlerin temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmamaktadır. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze'de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hale getiremez. Bu durum, uluslararası toplum tarafından da görülmektedir ve Netanyahu hiç olmadığı kadar izole hale gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların haklarını, daha adil bir dünyayı ve barışı savunmaya, haksızlık ve zulüm karşısında durmaya devam edecektir."

Kaynak: AA
Netanyahu'nun sözlerine Ankara'dan tepki! Burhanettin Duran: Hadsiz ve alçak

Netanyahu'nun sözlerine Ankara'dan tepki: Hadsiz ve alçak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zamanında ''Biz gariban adamlarız'' demişti! Ozan Tufan'ın ayakkabısının fiyatı dikkat çekti

''Biz gariban adamlarız'' demişti! Ayakkabısının fiyatı dikkat çekti
Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde

Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde
Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Okan Buruk'tan ezber bozan karar

Okan Buruk'tan ezber bozan karar
BM Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu, Türk kökenli yayıncı Hasan Piker'i hedef aldı

Netanyahu boş salonda Türk kökenli yayıncıyı da hedef aldı
Köpeğini kanlar içinde buldu! Kamerayı açınca komşusunu gördü

Bunu yapan insan olamaz! Köpeğe öldüresiye şiddet kamerada

Gıda fiyatları 76 aydır durmuyor! 5 yıl önce 100 liraya alınan sepet bugün 2 bin 343 lira

Mutfakta 5 yılın faturası! 100 liralık sepet bakın kaç lira oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Neticeye uzak değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan çerçeve yasa için tek şartı açıkladı