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İletişim Başkanı Duran'dan, Kazakistan'a taziye mesajı

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İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Kazakistan'da askeri tatbikat sırasında meydana gelen kazaya ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Kazakistan'da askeri tatbikat sırasında meydana gelen kazaya ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kardeş Kazakistan'da, Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında meydana gelen elim kaza sonucu askerlerin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve kardeş Kazakistan halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu acı günde dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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