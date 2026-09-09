Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü paylaşımı:

Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "9 Eylül 1922'de İzmir'de Milli Mücadelemizin önemli bir safhası tamamlanmış ve Anadolu'daki işgalin sona erdirilmesi yolunda belirleyici bir adım atılmıştır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "9 Eylül 1922'de İzmir'de Milli Mücadelemizin önemli bir safhası tamamlanmış ve Anadolu'daki işgalin sona erdirilmesi yolunda belirleyici bir adım atılmıştır." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu, milletimizin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğu mücadelenin en önemli sonuçlarından biri olarak tarihe geçmiştir. 9 Eylül 1922'de İzmir'de Milli Mücadelemizin önemli bir safhası tamamlanmış ve Anadolu'daki işgalin sona erdirilmesi yolunda belirleyici bir adım atılmıştır. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma

Üsküdar'daki olaylı seçim sonrası iki isim için düğmeye basıldı

Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu

Moral ziyareti olay oldu

Yeni Parti'den Üsküdar seçimleri kararı! İtiraz edecekler

Yeni Parti'den Üsküdar kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog

Eda konuşmaya başlayınca Erdoğan araya girdi: Bir dakika
Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı

Üsküdar'da yeni perde! “Tehdit edildi” denilen isimden sürpriz ifade
Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı mutfağa soktu

Görüntüdeki kadınların aşık olduğu isim aynı kişi
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı

Milli futbolcumuzla dalga geçtiler, o da gerekeni yaptı!