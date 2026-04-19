İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'daki diplomasi trafiğine ilişkin açıklama Açıklaması

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'daki diplomasi trafiğine ilişkin açıklama

"Liderlerle gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerden ticarete, altyapıdan savunma sanayisine, enerjiden stratejik işbirliklerine kadar pek çok başlık ele alındı" - "Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel vicdanın sesi, barışın anahtarı ve kurucu iradesi olmaya devam edecektir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ilişkin, "Liderlerle gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerden ticarete, altyapıdan savunma sanayisine, enerjiden stratejik işbirliklerine kadar pek çok başlık ele alındı." açıklamasında bulundu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü belirtti.

"Erdoğan Diplomasisi'nin yansımaları, diplomasinin kalbinin attığı Antalya'da bir kez daha güçlü şekilde hissedildi." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"Liderlerle gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerden ticarete, altyapıdan savunma sanayisine, enerjiden stratejik işbirliklerine kadar pek çok başlık ele alındı. Gazze'deki insani durum, soykırımcı İsrail'in saldırıları, İran-ABD-İsrail hattındaki ateşkes süreci, bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Cumhurbaşkanımız, küresel barış, bölgesel istikrar ve uluslararası işbirliği adına hem konuşmasında hem de ikili temaslarında güçlü mesajlar verdi. Diplomasinin, sahada, masada ve gerçek sorunlara çözüm üreterek yürütüldüğü bir kez daha ortaya kondu. Sadece konuşan değil sonuç üreten, yerli ve milli duruşunu her platformda gösteren bir Türkiye var. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel vicdanın sesi, barışın anahtarı ve kurucu iradesi olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
