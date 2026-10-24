İletişim Başkanı Duran'dan "Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının kuruluş yıl dönümü" paylaşımı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Küresel barışın ve güvenliğin korunması amacıyla kurulan Birleşmiş Milletlerin, günümüzün krizleri ve insani sınamaları karşısında kuruluş ilkelerine uygun, daha etkin ve adil bir yapıya kavuşması büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından "24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının kuruluşunun 81. yıl dönümü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Birleşmiş Milletler Günü'nü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının kuruluşunun 81. yılını kutlayan Duran, şunları kaydetti:

"Küresel barışın ve güvenliğin korunması amacıyla kurulan Birleşmiş Milletlerin, günümüzün krizleri ve insani sınamaları karşısında kuruluş ilkelerine uygun, daha etkin ve adil bir yapıya kavuşması büyük önem taşımaktadır. Başta Gazze'de yaşanan insanlık dramı olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmalar, uluslararası sistemin daha kapsayıcı, güçlü ve çözüm odaklı bir anlayışla yeniden ele alınması gerektiğini açıkça göstermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, 'Dünya beşten büyüktür' anlayışıyla daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sunmaya, barışın, adaletin ve insan onurunun savunucusu olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA