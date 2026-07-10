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İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'dan yükselen ezanlar ilelebet yankılansın

İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'dan yükselen ezanlar ilelebet yankılansın
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle tarihi bir kararın alındığını ve Ayasofya'dan yükselen ezanların sonsuza dek yankılanacağını ifade etti.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin, "Ayasofya'dan yükselen ezanlar, inşallah ilelebet semalarımızda yankılanmaya devam edecektir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, 86 yıllık özlemi sona erdiren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışına ilişkin tarihi kararın 6'ncı yıl dönümü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ile yeniden ezanla buluşan Ayasofya, tarihle yeniden kurulan güçlü bağın, medeniyet şuurunun ve millet iradesinin tecellisi oldu. Ayasofya'dan yükselen ezanlar, inşallah ilelebet semalarımızda yankılanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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