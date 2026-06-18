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İletişim Başkanı Duran'dan AP Türkiye Raporu'na Tepki:  Akın Gürlek'i Hedef Alan Siyasi Nitelikli Değerlendirmeleri Kabul Etmiyoruz

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunu reddederek, yargıya ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik ithamları kabul etmediklerini açıkladı.

(ANKARA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki göstererek, "Bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i hedef alan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmiyoruz" dedi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, raporun ideolojik yaklaşımlar ve çarpıtılmış bilgilerle hazırlandığını, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmadığını belirtti. Duran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz. Raporda yer alan Mavi Vatan'a ilişkin dayanaksız ve hakkaniyetsiz değerlendirmeler, Yunanistan'ın maksimalist taleplerine verilen destek ve Kıbrıs meselesindeki yanlı tutum, raporun ne denli taraflı hazırlandığını açıkça göstermektedir. Terör örgütlerinin ve Türkiye karşıtı çevrelerin söylemlerine alan açan bu anlayışın, yapıcı diyaloga değil, ayrışmaya hizmet ettiği açıktır."

Bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i hedef alan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı süreçlerini kendi kurumları eliyle yürütmektedir. Türkiye-AB ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde ilerlemesine katkı sunması beklenen çevrelerin, ön yargılar yerine gerçekleri, siyasi saikler yerine hakkaniyeti esas alan yapıcı bir yaklaşım benimsemesi en doğru yol olacaktır."

Kaynak: ANKA
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