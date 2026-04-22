İletişim Başkanı Duran'dan Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin paylaşım Açıklaması

"7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi sadece bir diplomatik buluşma değil, küresel güvenlik mimarisinin geleceğine yön verecek kritik bir eşiktir" - "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sorumluluk alan, çözüm üreten ve ittifak ruhunu sahada somutlaştıran bir aktör olarak küresel düzende belirleyici rolünü sürdürmektedir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi, sadece bir diplomatik buluşma değil, küresel güvenlik mimarisinin geleceğine yön verecek kritik bir eşiktir." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye olarak, 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi sadece bir diplomatik buluşma değil, küresel güvenlik mimarisinin geleceğine yön verecek kritik bir eşiktir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sorumluluk alan, çözüm üreten ve ittifak ruhunu sahada somutlaştıran bir aktör olarak küresel düzende belirleyici rolünü sürdürmektedir. Ülkemiz, jeostratejik konumu, güçlü ittifak bilinci ve kriz yönetimindeki etkin rolüyle transatlantik güvenliğin merkezinde yer almaya devam etmektedir. NATO liderlerini ağırlayacak olan Türkiye, barışın, istikrarın ve ortak güvenliğin güçlendirilmesi adına kararlılığını bir kez daha ortaya koyacaktır."

Duran, paylaşımında, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin logosuna da yer verdi.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
