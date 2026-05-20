İletişim Başkanı Duran'dan alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki Açıklaması

"Soykırımcı İsrailli bir bakanın, aktivistlere yönelik bu barbarlığı, tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır. Alıkonulan gönüllülerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri sağlanmalıdır" - "Sivillere yönelik sözlü ve fiziki müdahaleler, İsrail yönetiminin hukuk tanımaz ve insanlık değerlerini hiçe sayan yaklaşımını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrailli bir bakanın alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarına sözlü ve fiziki şiddet uygulamasına ilişkin "Soykırımcı İsrailli bir bakanın, aktivistlere yönelik bu barbarlığı, tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır. Alıkonulan gönüllülerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale ile filo mensuplarına yönelik sergilenen saldırgan tutumu şiddetle kınadığını belirtti.

Duran, şunları kaydetti:

"Sivillere yönelik sözlü ve fiziki müdahaleler, İsrail yönetiminin hukuk tanımaz ve insanlık değerlerini hiçe sayan yaklaşımını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Soykırımcı İsrailli bir bakanın, aktivistlere yönelik bu barbarlığı, tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır. Alıkonulan gönüllülerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri sağlanmalıdır. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumların yanında durmaya, Gazze halkının haklı mücadelesini her platformda savunmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
