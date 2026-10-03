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İletişim Başkanı Duran'dan açılışı yapılacak Şanlıurfa Şehir Hastanesine ilişkin paylaşım:

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- "2 bin yatak kapasitesi, 546 yoğun bakım yatağı, 451 polikliniği ve 65 ameliyathanesiyle hizmet verecek hastane, kalp, organ nakli, inme, yanık, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve kemoterapi gibi özellikli sağlık hizmetlerini aynı çatı altında buluşturuyor" "Yaklaşık 500 bin metrekare kapalı alana sahip, 1101 sismik izolatörle inşa edilen Şanlıurfa Şehir Hastanesi, güçlü teknolojik altyapısı, modern mimarisi ve geniş hizmet kapasitesiyle Şanlıurfa'nın ve bölgenin sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacak"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün açılacak Şanlıurfa Şehir Hastanesinin, 2 bin yatak kapasitesi, 546 yoğun bakım yatağı, 451 polikliniği ve 65 ameliyathanesiyle hizmet vereceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılışının bugün gerçekleştirileceğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"2 bin yatak kapasitesi, 546 yoğun bakım yatağı, 451 polikliniği ve 65 ameliyathanesiyle hizmet verecek hastane, kalp, organ nakli, inme, yanık, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve kemoterapi gibi özellikli sağlık hizmetlerini aynı çatı altında buluşturuyor. Yaklaşık 500 bin metrekare kapalı alana sahip, 1101 sismik izolatörle inşa edilen Şanlıurfa Şehir Hastanesi, güçlü teknolojik altyapısı, modern mimarisi ve geniş hizmet kapasitesiyle Şanlıurfa'nın ve bölgenin sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, insanı merkeze alan sağlık yatırımlarımızla şehirlerimizin sağlık altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşlarımızın nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini artırmaya devam edeceğiz. Şanlıurfa'mıza ve ülkemize hayırlı olsun."

Kaynak: AA
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