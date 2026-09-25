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İletişim Başkanı Duran, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ı 14. yıl dönümünde andı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefatının 14. yıl dönümünde Neşet Ertaş'ı NSosyal paylaşımında andı. Duran, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ın eserleri ve gönül dilinden süzülen sözleriyle kültürel mirasta silinmez iz bıraktığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefatının 14. yılında Neşet Ertaş'ı andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bozkırdan yükselen sesiyle Anadolu'nun hüznünü, sevincini, aşkını ve irfanını kuşaktan kuşağa taşıyan büyük halk ozanı Neşet Ertaş, sazı ve sözüyle milletimizin ortak hafızasında müstesna bir yer edindi. Türk halk müziğine kazandırdığı eserleri, kendine özgü yorumu ve gönül dilinden süzülen sözleriyle kültürel mirasımızda silinmez bir iz bıraktı. 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ı vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle, saygıyla ve özlemle yad ediyorum."

Kaynak: AA
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