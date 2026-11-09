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İletişim Başkanı Duran, Aliağa'daki fabrika kazasında ölenler için başsağlığı diledi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasındaki kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi. Duran, sosyal medya paylaşımında arama kurtarma ve müdahale çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Kazaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, şunları kaydetti:

"İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen kaza hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımızın bölgede yürüttüğü arama kurtarma ve müdahale çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Rabbim, milletimizi her türlü kazadan ve felaketten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
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