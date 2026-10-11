İletişim Başkanı Duran, Akhisar'daki kazada ölenler için başsağlığı diledi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekici ile tur otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

Kaynak: AA