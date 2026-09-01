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İletişim Başkanı Duran, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8'de 8 yaparak Dünya Kupası'na katılmayı başaran A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8'de 8 yaparak Dünya Kupası'na katılmayı başaran A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Dünya Kupası'nda! FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8'de 8 yaparak Dünya Kupası'na katılmayı başaran A Milli Erkek Basketbol Takımımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Ortaya koydukları mücadele, takım ruhu ve üstün performansla bizlere büyük bir gurur yaşatan Milli Takımımızın, Dünya Kupası'nda da ülkemizi en güçlü şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Tebrikler 12 Dev Adam!"

Kaynak: AA
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