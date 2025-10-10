İLEM, 2025-2026 Eğitim Dönemini 'İlim Adamının Ahlaki Yolculuğu' Konferansıyla Açıkladı

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), 2025-2026 eğitim dönemi, "İlim Adamının Ahlaki Yolculuğu" başlıklı konferansla başladı.

İslam Araştırmaları Merkezi'nin (İSAM) konferans salonunda düzenlenen konferansın açılışında konuşan İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, dönemin ilk dersinin güçlü bir dua olmasını ve bu duanın zalime kahır, mazluma kurtuluş duasına dönüşmesini temenni ettiğini söyledi.

Görmez, duaların Gazze'ye ulaşıp bütün insanlığı orada yaşanan utançtan kurtarmasına vesile olmasını dileyerek, "İlk dersler önemlidir. Bizim medeniyetimizde ilk derslerin farklı anlamı vardır. İlk ders Kur'an-ı Kerim'in nüzul sırasına göre esas alacak olursak okumaktır. İnsanı, varlığı, kainatı ve yaratılışı okumaktır." ifadelerini kullandı.

İlk dersin konusunun ilim olduğunu, ilmin ve kalemin, insanı yoktan var eden Allah'ın insanlara lütfu olduğunu aktaran Görmez, mushaftaki sıraya göre Kur'an-ı Kerim'in ilk dersinin Fatiha suresi olduğunu söyledi.

Görmez, insanların Fatiha suresiyle hamd etmeyi öğrendiğine vurgu yaparak, "Fatiha suresiyle sadece Allah'a ibadet edeceğimizi öğreniriz. Aynı zamanda hidayeti ve Sırat-ı müstakimi öğreniriz. Gazaba uğramışların yolu olmadığını, dalalete düşmüş insanların yolundan uzak durmak gerektiğini öğreniriz. Fatiha her Müslümanın her anında daima ilk dersi olmaya devam eder." diye konuştu.

Hadis ilmine bakıldığı zaman ilk dersin "niyet" olduğunu aktaran Görmez, "Niyet, tohum ve sükunettir. Bütün davranışlarımızın ve amellerimizin kaynağıdır. Niyet aslında irademizin en büyük ahlakıdır. Onun için biz niyet dediğimizde halis niyet, sadık imanla, salih amelle halis niyeti birleştirerek en büyük vazife kabul ederiz." dedi.

Görmez, insanların ruhunun temizliğinin etrafını, şehrini ve dünyayı temizlediğini belirterek, "İslam medeniyetinin en önemli özelliği temizliktir. Resul-i Ekrem'in kendi hayatında gerçekleştirdiği en büyük inkılaplardan biri temizliktir. Bir taraftan da temizlik imanın yarısı olarak kabul edilir." diye konuştu.

Akaid ilminin ilk dersinin "tevhit" olduğunu söyleyen Görmez, şunları kaydetti:

"Öncelikle, Allah'ın birliğine iman etmektir. Tehvit ilmi aynı zamanda müstakil bir ilim olarak varlığını sürdürürken, akaid kitaplarımızın ilk dersi tevhittir. Kelam kitaplarımızın ilk dersi ise hakikattir. Önce eşyanın hakikatini öğretmek ve bu hakikate ulaşmanın yolunun ilimden geçtiğini, eşyanın hakikatine ulaşabilmenin mümkün olduğunu biz kelam ilminin ilk dersinden öğreniriz. Usul ilminin ilk dersi ilimdir. Şafi'nin risalesini esas alırsanız beyandır ama genel olarak usul ilminin ilk dersi ilimdir ve bize doğru ilme ve bilgiye ulaşmanın önemini öğretir."

İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Taha Eğri ise çeyrek asrı tamamlayan İLEM'in kendi ilim insanlarını yetiştirdiğini belirtti.

Eğri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu dönem ilim ve hikmet yolunda insan yetiştiriyor ve önemli projelere imza atarak bilgi dünyamıza katkılar yapmaya çalışıyoruz. Özellikle son iki yılda Gazze konusunda 100 yıllık hikayenin soykırıma dönüştüğünü şahitlik ederek devam ediyoruz. Bu ilim ve hikmet yolunda her şey yerli yerinde olması hususunda bizlere vazife düşüyor."