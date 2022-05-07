İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük, kırsalda kullanılmayan okul binalarını inceledi - Haberler

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İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük, kırsalda kullanılmayan okul binalarını inceledi

AA - Mustafa Günay - Güncel
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İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük, kırsalda kullanılmayan okul binalarını inceledi

Kavak ilçesinde kullanılmayan kırsal mahallelerdeki okul binalarının yeniden işlevsel hale getirileceği belirtildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kavak ilçesinde kullanılmayan kırsal mahallelerdeki okul binalarının yeniden işlevsel hale getirileceği belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, kullanılmayan kırsal Ağcakise, Alagömlek, Akbelen, Çivril, Divanbaşı, Karacalar, Muhsinli ve İkizdere mahallelerindeki okul binalarında incelemelerde bulundu.

Atıl halde bulunan okul binalarının tadilattan geçirilmesinin planlandığını anlatan Büyük, "Köylerimizde hizmet veren okul binalarımız elverişsiz hava koşulları dolayısıyla yıpranmış. Bu okullarımızı, yapılacak bakım ve onarımdan sonra sosyal ve kültürel aktivitelerle mahalle halkımızı eğitici kurslarda kullanılmak üzere tekrar faaliyete geçireceğiz." dedi.

AA / Mustafa Günay - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, İkizdere, Çivril, Güncel, Haberler

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