İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük, kırsalda kullanılmayan okul binalarını inceledi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kavak ilçesinde kullanılmayan kırsal mahallelerdeki okul binalarının yeniden işlevsel hale getirileceği belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, kullanılmayan kırsal Ağcakise, Alagömlek, Akbelen, Çivril, Divanbaşı, Karacalar, Muhsinli ve İkizdere mahallelerindeki okul binalarında incelemelerde bulundu.

Atıl halde bulunan okul binalarının tadilattan geçirilmesinin planlandığını anlatan Büyük, "Köylerimizde hizmet veren okul binalarımız elverişsiz hava koşulları dolayısıyla yıpranmış. Bu okullarımızı, yapılacak bakım ve onarımdan sonra sosyal ve kültürel aktivitelerle mahalle halkımızı eğitici kurslarda kullanılmak üzere tekrar faaliyete geçireceğiz." dedi.