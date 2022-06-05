İlber Ortaylı'dan uyarı: "Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor" - Haberler

İlber Ortaylı'dan uyarı: "Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor"

SAMSUN - Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, televizyonlarda yanlış Türkçe konuşulduğunu belirterek "RTÜK denen yere hep tembih ediyoruz. Bir konuda çalışırsanız herkes sizi tutar, alkışlar. Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor" dedi.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, İlkadım Belediyesi tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen kitap fuarındaki söyleşiye katıldı. Etkinlik İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın konuşmasıyla başladı. Ardından sözü alan Prof. Dr. Ortaylı, yaptığı konuşmasında televizyonda yanlış Türkçe konuşulduğunu söyleyerek, RTÜK'ün bu konuya eğilmesini istedi. Ortaylı, "Bu RTÜK denen yere hep tembih ediyoruz. Bir konuda çalışırsanız herkes sizi tutar, alkışlar. En azından benim gibiler. Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor. Bütün sunucular, bütün spikerler, beyler ve bilhassa hanımlar. Türkçe'de 8 tane sesli vardır. Bir sürü dilin aksine vurgulama yoktur" diye konuştu.

Günlük hayatta yaşadığı bir olaydan da bahsederek Türkçenin doğru kullanılmasını isteyen Ortaylı, "Lüzumsuz yere de her sesliyi uzatamazsın. Çünkü Türkçe'de sesli harf olmayan hece yoktur. İki sessiz yan yana gelmez. Türk hecesi dediğin mutlaka bir sesli ihtiva eder. Daha ne diye vurguluyorsun seslileri. Kim öğretiyor bunu sana. Rahmetli Sinanoğlu 'Casuslar yapıyor bunu' derdi sinirlendiğinde" diye konuştu.

Başkan Necattin Demirtaş tarafından İlber Ortaylı'ya hediye takdim edilmesiyle söyleşi son buldu.