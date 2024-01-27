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İLBANK, yerel yönetimlere 27,4 milyar lira destek sağladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İller Bankası (İLBANK), geçen yıl yerel yönetimlere 27,4 milyar lira destek sağladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İller Bankası (İLBANK), geçen yıl yerel yönetimlere 27,4 milyar lira destek sağladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İLBANK, içme suyu, kanalizasyon, katı atık ve arıtma faaliyetlerini içeren altyapı yatırımları için sunduğu kredilerin yanı sıra banka, Bakanlık hibeleri ile uluslararası kaynaklardan elde ettiği fonlarla birlikte toplam 16,279 milyar lira finansmanı yerel yönetimlere aktardı.

Yol, kaldırım ve kavşak çalışmaları için de yerel yönetimlere yaklaşık 4,892 milyar lira finansman desteği sağlayan İLBANK'ın, sadece altyapılar için sağladığı finansman desteği 21 milyar lirayı aştı.

İLBANK, park, meydan, sosyal tesis, bina, kentsel dönüşüm ve çevre düzenleme çalışmalarını içine alan üstyapı çalışmaları için de yerel yönetimlere toplam 3 milyar 58 milyon lira destek sundu.

Yerel yönetimlerin imar, harita, altyapı etüt projeleri, içme suyu sondaj ve proje çalışmaları için 208 milyon lira katkı sağlayan İLBANK, akıllı şehir uygulamalarını hızlandıracak finansmanı yerel yönetimlere sunarak nakit kredi desteklerini de barındıran 1 milyar 128 milyon liralık diğer kalemlerle beraber 27,4 milyar liralık finansmanla yerel yönetimlere destek sağladı.

İçme suyu, kanalizasyon, atık, arıtma, yol, çevre düzenlemesi, hizmet binası, araç gereç, malzeme ve kamulaştırma gibi 10'u aşkın kalemdeki iş türü için yerel yönetimlere kredi imkanı sunan İLBANK, afetten zarar gören 15 şehirde de içme suyundan kanalizasyona, imardan çevre çalışmalarına kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

"Afetlerde zarar gören altyapı sistemlerini yenilemek için büyük gayret gösteriyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir taraftan güvenli ve çevre dostu yapılar inşa ederken diğer taraftan da şehirlerin altyapısını İLBANK eliyle yenileyerek güçlendirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehircilik vizyonuyla gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Özhaseki, "Geleneksel içme suyu ve kanalizasyon gibi altyapı yatırımlarıyla sınırlı kalmayıp, yeni nesil iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre projelerini de hayata geçiriyoruz. Özellikle afetlerde zarar gören altyapı sistemlerini de bir an önce yenilemek için büyük bir gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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