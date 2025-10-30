İlaç Raporları İçin Son Tarih: 5 Kasım 2025

(ANKARA) – Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Sağlık Bakanlığı'nın ilaç raporlarının 5 Kasım'a kadar yenilenmesi yönündeki SMS bilgilendirmesine ilişkin, "Telefon numarası bakanlık kayıtlarında bulunmayan hastalar durumdan bihaber. Pandemi döneminde raporu sona erdiği halde kurum tarafından geçerlilik süresi uzatılmış raporla ilaç temin etmeye devam eden hastalar, bir an önce MHRS veya 182 çağrı merkezi üzerinden randevu alarak rapor yenileme işlemini tamamlamalıdır" bilgisini verdi.

Pandemi süresince idari kararla geçerlilik süresi uzatılan ilaç raporlarının yenilenmesi için son tarih 5 Kasım 2025 olarak belirlendi. Sağlık Bakanlığı, SMS yoluyla hastalara bilgilendirme yaparak bu tarihe kadar raporlarını yenilemeyen kişilerin ilaç temininde sorun yaşayacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilen bilgilendirme mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Vatandaşımız, 2020 sonrası idari kararlarla süresi uzatılan ilaç raporlarına yönelik geçerlilik uzatma uygulaması 30 Haziran 2025'te sona ermiştir. Süresi dolan raporların geçerli sayılabilmesi için en geç 5 Kasım 2025 tarihine kadar randevu alınarak rapor yenilenmelidir. Bu tarihe kadar yenileme randevusu alınmaz ise rapor geçersiz sayılacaktır. Raporunuzu daha önce yenilediyseniz veya yenilemeyecekseniz bu mesajı dikkate almayınız."

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı tarafından hastalara SMS aracılığıyla yapılan bilgilendirmede raporların en geç 5 Kasım 2025 tarihine kadar randevu alınarak yenilenmesi gerektiği iletildi. Bakanlık tarafından uzatılan ilaç raporları yenilenmezse raporlar geçersiz sayılacak ve hastalar ilaçlarına ulaşamayacak.

Telefon numarası bakanlık kayıtlarında bulunmayan hastalar durumdan bihaber. Pandemi döneminde raporu sona erdiği halde kurum tarafından geçerlilik süresi uzatılmış rapor ile ilaç temin etmeye devam eden hastalar, bir an önce MHRS veya 182 çağrı merkezi üzerinden randevu alarak rapor yenileme işlemini tamamlamalıdır."

Konunun halk sağlığı açısından önem taşıdığını vurgulayan Saydan, eczanelerin artık hasta raporlarını geçerli bir reçete olmadan görüntüleyemediklerini vurguladı.

Saydan, "Hastalar genellikle ilaçları bittiğinde eczanelerimize başvurduğunda ilaç raporlarının geçerliliği ile ilgili bilgi alabiliyor. Bu da ilaç raporu sona ermiş hastalarımızın ilaçsız kalmasına ve tedavilerinin aksamasına sebep olabilir. İlaçsız kalıp mağduriyet yaşamamak adına hasta ve hasta yakınlarının e-Nabız sistemi üzerinden rapor bilgilerini kontrol ederek bir an önce hastanelere başvurması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.