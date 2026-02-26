Ankara'da 2 eczacı kalfasının "olası kasıtla öldürme" suçundan yargılandığı dava 7 Mayıs'a ertelendi

Eczacı Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine ilaç katarak trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirmesine sebep oldukları ileri sürülen 2 eczacı kalfasının yargılanmasına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Süleyman Ö. ve Muaz İ.B. katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki eczane sahibi Büşra Akdoğan ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, önceki celse cumhuriyet savcısının esasa ilişkin görüşünü açıkladığını hatırlatarak, taraf avukatlarına söz verdi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.

Müşteki avukatları ise suçun işlendiği sabit olduğundan sanıkların cezai indirimi uygulanmaksızın cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanıkların mevcut hallerinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 7 Mayıs'a erteledi.

İddianameden

Ankara'da 20 Aralık 2020'de yaptığı trafik kazasında 4 yaşındaki oğlunu kaybeden eczacı Büşra Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Ö. ve yardımcısı Muaz İ.B'nin yiyecek ve içeceklerine ilaç kattıklarını ve bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Süleyman Ö. ve Muaz İ.B. hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların usulsüz ilaç alım satımı yapıp SGK'yi zarara uğratarak "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları ve eczacı Akdoğan'a gizlice ilaç vererek, kendileri üzerindeki denetim imkanını ortadan kaldırdıkları belirtilmişti.

İddianamede, Süleyman Ö. ve Muaz İ.B'nin ayrıca Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine kattıkları ilaç nedeniyle kaza yapmasına ve çocuğunun hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri için "olası kasıtla çocuğu öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.