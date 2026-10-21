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İl Müftüsü Bilgiç Malkara'da din görevlilerine mesleki yeterliliği anlattı

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İl Müftüsü Bilgiç Malkara'da din görevlilerine mesleki yeterliliği anlattı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, Malkara İlçe Müftülüğünce Halk Eğitimi Merkezi'nde "Misyon ve Vizyonumuz" temalı konferans düzenlendi. İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, din görevlilerine mesleki yeterlilik, ahlaki olgunluk ve pedagojik formasyonun önemini vurguladı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, "Misyon ve Vizyonumuz" temalı konferans gerçekleştirildi.

Malkara İlçe Müftülüğünce Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın ilk bölümünde Malkara İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak din görevlilerine yönelik çeşitli konularda bilgilendirme yaptı.

Konferans bölümünde konuşan İl Müftüsü Mustafa Bilgiç ise Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın "Misyon ve Vizyonumuz" teması kapsamında din görevlilerinin mesleki sorumluluklarına değindi.

Mesleki tecrübelerini katılımcılarla paylaşan Bilgiç, din hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesinde mesleki yeterlilik, ahlaki olgunluk ve pedagojik formasyonun öneminli olduğunu aktardı.

Din görevlilerinin toplumla kurduğu iletişimin ve üstlendikleri sorumlulukların önemini vurgulayan Bilgiç, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programa, İl Müftü Yardımcısı Osman Bayram Latifoğlu, ilçede görev yapan din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

Kaynak: AA
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