Tekirdağ İl İnsan Hakları Kurulu'ndan Vali Soytürk'e ziyaret

Tekirdağ'da İl İnsan Hakları Kurulu, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Kurul üyeleri, Vali Soytürk'e kent genelinde yürütülen çalışmalar ve vatandaşlardan gelen başvurular hakkında bilgi verdi.

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin ele alındığı ziyarette, planlanan çalışmalar da görüşüldü.

Vali Soytürk, kurul üyelerine çalışmalarındaki hassasiyet ve katkıları için teşekkür ederek, insan hakları konusunda farkındalığın artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.