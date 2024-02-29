Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Personeli Türk Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu
Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay tarafından müdürlüğün bahçesinde kurulan kan bağışı çadırında kan bağışında bulundu. İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmadıklarını belirterek, Türk Kızılay'a her zaman destek olmaya çalıştıklarını ifade etti ve kan bağışında bulunan personele teşekkür etti.
Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay tarafından müdürlüğün bahçesinde kan bağışı çadırı kuruldu, kan değerleri uygun olan personelin bağışları kabul edildi.
İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, kan bağışı çağrısına müdürlük olarak kayıtsız kalmadıklarını belirtti.
Türk Kızılay'a her zaman destek olmaya çalıştıklarını aktaran Aşılıoğlu, "Kan bağışı için yöneticiler ve personelimiz uzun kuyruk oluşturdu. Kan bağışında bulunan personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.