İklim Değişikliği ve Tarım: Toprağın Aşırı İşlenmesinden Kaçınılmalı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için toprağın aşırı işlenmesinden kaçınılması gerektiğini belirtti.

Başer, AA muhabirine, son yıllarda artan kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin açık şekilde hissedildiğini ve üreticilerin bu duruma karşı tedbir almaya başladığını belirten Başer, "Yağışlar zaman zaman üreticileri rehavete sevk edebiliyor. Bir yağmur yağdı diye elimizi gevşetmemeliyiz. Kuraklık tehlikesi geçmiş değil. Artık suyu daha ekonomik kullanmalı, tarımsal girdileri daha verimli uygulamalıyız." dedi.

Başer, çiftçilerin bazı alışkanlıklarından vazgeçerek iklim ve toprak şartlarına göre ekim hazırlığı yapması gerektiğini dile getirdi.

Aşırı toprak işlemenin su kaybına neden olduğunu vurgulayan Başer, "Toprağın aşırı işlenmesinden kaçınmak gerekiyor. Özellikle yazlık ekimlerde mümkünse hiç toprak işlemeden ya da minimum işleme ile ekim yapılması lazım. Kışlık ekimlerde ise yalnızca çok gerekli durumlarda toprak işlenmesi yeterli olur." diye konuştu.

Başer, özellikle yabancı ot sorunu olmayan alanlarda toprağın derinlemesine işlenmeden ekim yapılmasının zaman ve maliyet açısından avantaj sağlayacağını aktardı.

Kuraklıkla mücadelede ekim zamanının da önem taşıdığına işaret eden Başer, "Eskiden kasımın 20'si diyorduk, şimdi artık ekim sonu, kasım başı gibi ekim yapmalıyız. Çünkü artık kuraklık hastalıklardan daha büyük tehdit haline geldi. Sulamada da damla sulamayı tercih etmemiz lazım. Su çok yoksa mesela buğday bir ya da iki dönemde sulanabilir. Bir kere su verme imkanı varsa buğdayın en ihtiyaç duyduğu, temiz başağını çıkarmadan, gebeleşme döneminde verilirse çok yararlı olur." bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Başer, uygun toprak hazırlığı, zamanında gübreleme ve merdane kullanımı uygulamalarıyla kuraklığın etkilerinin azaltılabileceğini sözlerine ekledi.