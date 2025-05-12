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İklim Değişikliği 80 Milyon Kişiyi Daha Açlığa İtme Riski Taşıyor

İklim Değişikliği 80 Milyon Kişiyi Daha Açlığa İtme Riski Taşıyor
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, iklim değişikliğinin 2050 yılına kadar 80 milyon kişiyi açlığa itebileceğini ve bunun gıda eksikliğiyle değil, erişim ve sürdürülebilirlik sorunlarıyla ilgili olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, iklim değişikliğinin, 2050'ye kadar 80 milyon kişiyi daha açlığa itebileceğini bildirdi.

Türk, X'ten yaptığı paylaşımda, dünya genelinde her 10 kişiden 1'inin açlık yaşadığını kaydetti.

"İklim değişikliği, 2050'ye kadar 80 milyon insanı daha açlığa itebilir" ifadesini kullanan Türk, bunun, gıda eksikliğiyle ilgili olmadığını, gıdayı erişilemez, karşılanamaz ve sürdürülemez hale getiren sistemlerle ilgili olduğunu vurguladı.

Türk, "Eşitlik, sürdürülebilirlik ve insan hakları üzerine kurulu gıda ve arazi kullanım sistemlerine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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