İklim Ağı, COP31'den beklentilerini paylaştı

Türkiye'nin iklim alanında faaliyet gösteren 16 sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren İklim Ağı, bu kasımda Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'ndan (COP31) beklentilerini açıkladı.

Beyoğlu'ndaki bir etkinlik salonunda düzenlenen ve İklim Ağı'nın paydaşı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda, COP31'de gündeme gelmesi gereken konular, çıkması beklenen sonuçlar, konferansın Türkiye'de yapılmasının STK'ler için önemi ile Türkiye'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olmasının nedenleri, fosil yakıtlardan çıkışın iklim değişikliğine katkısı, küresel ısınmanın "1,5 derece eşiği" gibi konular ele alındı.

İklim Ağı'nın kurucularından WWF Türkiye İklim ve Enerji Programı Kıdemli Uzmanı Pınar Ceren Gayretli, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İklim Ağı olarak küresel ortalama sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum tedbirlerinin oluşturulması için bilim temelli, gerçekçi hedeflerin ve ulusal politikaların ortaya çıkması için çalıştıklarını söyledi.

Ana amaçlarının, Türkiye'nin iklim hedeflerinin güçlendirilmesine, iklim değişikliğiyle mücadelede doğanın korunmasına ve iklim politikalarına toplumsal katılımın artırılmasına katkı sunulması olduğunu ifade eden Gayretli, kuruluşlarından itibaren iklim politikalarının güçlendirilmesini hedeflediklerini anlattı.

Gayretli, İklim Kanunu'nun Meclise sunulmasıyla birlikte komisyon görüşmelerinde yer aldıklarını dile getirerek, "İklim Kanunu'ndaki en önemli eksiklik, net bir emisyon azaltım hedefi bulunmaması. Bu doğrultuda bir değişiklik yapma şansımız olmadı ama görüşlerimizi sunmamızın ardından kanunda emisyon ticaret sisteminin tanımının değişmesi ya da emisyon ticaret sisteminden belli bir gelirin adil geçişe aktarılması gibi değişiklikler yapıldı." bilgisini verdi.

Türkiye'nin iklim krizinin etkilerinin en yoğun yaşandığı dönemde olduğunu belirten Gayretli, "Artan orman yangınları, aşırı hava olayları, sıcak hava dalgaları, gıda güvenliği riskleriyle karşı karşıyayız ama buna karşın Türkiye'nin iklim karnesi oldukça zayıf ne yazık ki." dedi.

Türkiye'de doğal alanların korunması, korunan alanların sayısı ve niteliklerinin artırılması gerektiğini bildiren Gayretli, sivil toplum kuruluşları olarak Türkiye'nin İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kuruluna katılma talebinde bulunduklarını aktardı.

Gayretli, kasımda Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31'den beklentilerini şöyle aktardı:

"COP31'den en önemli beklentimiz, Türkiye'nin kömürü zirvede bırakması. Kömürden çıkış kararı bekliyoruz. Türkiye, zirvede COP31'in başkanı olarak yer alacak. Türkiye aslında bir fosil yakıt ülkesi değil, iklim değişikliğinden de en fazla etkilenen ülkelerden biri. İklim değişikliğinin etkileri azalmadığı müddetçe biz en çok zarar görecek ülkelerden biri olacağız. Bu dönüşümü başlatan öncü ülkelerden biri olarak Türkiye'nin kömürden çıkış kararını verdiği bir COP olmasını bekliyoruz."